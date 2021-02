Revista estadounidense obtuvo exclusiva sobre el embarazo de Natti Natasha

Natti Natasha movió cielo, mar y tierra para hacer realidad su sueño de ser madre

La revista estadounidense People en Español obtuvo la exclusiva sobre el embarazo de la cantante dominicana Natti Natasha.

Al publicar su imagen, la revista explica que tras recibir el diagnostico de que no podría tener un bebé, Natti Natasha movió cielo, mar y tierra para hacer realidad su sueño de ser madre.

"Cuando el doctor me dice: 'La realidad es que tú no puedes tener hijos'... me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie", le habría revelado Natti a ese medio en entrevista exclusiva.

