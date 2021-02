Dejó su carrera de psicología clínica y se propuso “probar suerte”

Santo Domingo, RD.- Nathacha Nina Alvarado, maquillista internacional, es una dominicana con resonantes éxitos en Buenos Aires, Argentina.

La meta de todo inmigrante, y no importa su estatus profesional -y a veces sin ninguna capacidad académica- es alcanzar el éxito económico. Nathacha Nina Alvarado, a los 22 años, completó sus estudios superiores en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), donde obtuvo el título de licenciada en psicología clínica.

A los pocos meses, como suele ocurrir en un profesional que aspira a solidificar su condición académica, decidió viajar (no a buscar “el sueño americano”, donde los dominicanos, por tradición, emigran) a Buenos Aires, capital de Argentina. Su propósito era hacer un postgrado o una maestría. Sin embargo, ese propósito en corto tiempo se “desvaneció”, porque quiso probar suerte en otra área del saber humano. ¿Hacia dónde enfocó su visión profesional?

Dejó su carrera de psicología clínica y se propuso “probar suerte” en lo que realmente era su verdadera vocación: el maquillaje profesional. Comenzó a realizar estudios en ese interesante campo, que cada día gana más prestigio y proyección mundial.

No pasó mucho tiempo para que Nathacha, quien también en Santo Domingo concluyó sus estudios de inglés -idioma que le ha servido para multiplicar sus éxitos profesionales-, se insertara en un lugar de primera fila dentro del maquillaje en Argentina.

Recientemente, en una encuesta realizada por peritos del maquillaje, la quisqueyana ocupó el primer lugar, galardón que le dedicó a sus padres (el periodista Carlos Nina Gómez y la licenciada Sonia Alvarado de la Rosa), así como a sus hermanos, en especial, a Massiel Rocío Nina Alvarado, quien le siguió los pasos. Massiel también es una profesional del maquillaje con estudios en Santo Domingo.

Experiencia

Nathacha, quien está casada con el empresario argentino Damián Lopo, con quien ha procreado dos hijos, deja plasmado su conocimiento a la gente que le sigue no sólo en Argentina, sino también en varias ciudades de Estados Unidos y otros países de América del Sur.

“Aquí estoy yo, una ciudadana dominicana en Argentina, que dejó todo lo que amaba... todos sus sueños, en la tierra que me vio nacer: República Dominicana”, expresó.

Hace casi 16 años, Natacha se acuerda haber llegado a ese país (Argentina), y estar caminando por sus calles y sus atractivas avenidas. “Apenas tenía una semana de mi llegada a este maravilloso país. Con una amiga, mirábamos y decíamos: ‘Yo muero aquí…’ sí, esas fueron mis primeras palabras de amor, para mi Buenos Aires”, indicó con mucho entusiasmo.

Siguió narrando: “Algo que me solía suceder muy a menudo, era esa sensación de ser observada para bien o para mal. Algo bueno que me pasaba era que, gracias a Dios, no sentí nunca complejo, todo lo contrario, la gente venía donde mi con mucho cariño y tímidamente a preguntarme de dónde era, por mi tono de piel, lo que para mí era gracioso”.

Lejos de enojarse, interactuaba y se emocionaba con esos ciudadanos que les decían: “¡Ahhhh, sí Punta Cana!, y hablaban maravillas de ese lugar de mi país República Dominicana. También, algo lindo era que siempre se referían a la gente, como muy feliz y divertida”.

Dificultades

Dentro de las dificultades que se le presentaban a Natacha, hay una que considera la peor, y era no encontrar maquillaje para su tono de piel.

“El mercado no estaba preparado para pieles negras como la mía. En su momento, me frustraba. Ahora entiendo que tengo una empresa, que en un lugar donde no hay consumo casi de un producto que puede quedarse como “clavo” o puede generar pérdida, es todo un reto”, manifestó a elCaribe.

Asimismo, dice: “Cuando decidí entrar al mundo cosmético, quise y me propuse cambiar eso. ¡Arriesgarme y buscar la forma de enseñar, a sacarle el mayor provecho a todos los tonos. Quise hacer una línea de base, inclusiva, empezando por un tono blanco en su totalidad y terminando en un tono chocolate intenso, para así abarcar la mayor parte de la población que vive en este país (Argentina), y así lograr inclusión en algo tan simple que a veces no se toma en cuenta”.

Lanzamiento de línea

Con motivo de la celebración de El Día del Amor y la Amistad, que se celebró ayer, Nathacha lanzó una línea de productos para el maquillaje, marcada por la modernidad de estos tiempos.

Sobre los colores que usa en sus bases, destaca que pensó en las bebidas más famosas de República Dominicana, por ello, las llama: Ponche Crema, Coco Loco, Piña Colada, Banana Mama, Morir Soñando, Mamajuana y Cuba Libre. “Han sido hechas y pensadas con mucho amor por un gran equipo de trabajo, que día a día corregía cada pequeño detalle, desde el diseño, el olor, la cobertura, la durabilidad, el envase, la caja, hasta la descripción. También, y no menos importante, quisimos ser inclusivos con las personas que cuidan los animales, haciendo una fórmula ‘cruely free’ (sin parabernos ni sulfatos, químicos), dermatológicamente testado, apto para pieles sensibles”, puntualizó.