Hijos del 'polígamo más famoso de Canadá' que tuvo 27 esposas revelan detalles sobre su vida familiar con 150 hermanos

Los jóvenes comentaron cómo eran sus fiestas de cumpleaños, su educación y cómo manejaban su alimentación

Tres hijos de Winston Blackmore, conocido como 'el polígamo más famoso de Canadá', que tuvo 27 esposas cuando era líder de un grupo religioso de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en la ciudad de Bountiful, han revelado a través de TikTok detalles sobre su vida familiar con 150 hermanos.

Merlin y Murray Blackmore, ambos de 19 años, y su hermano Warren, de 21, comentaron cómo eran las fiestas de cumpleaños, su asistencia a la escuela y cómo manejaban su alimentación, entre otras situaciones que formaron parte de su crecimiento en una cerrada comunidad de mormones.

No obstante, ahora los tres jóvenes viven fuera de Bountiful y han abandonado el culto. "Quería hablar de esto, pero tuve que salir porque temía que alguien apareciera en mi puerta y me hiciera algo solo por hablar sobre cómo me criaron cuando era niño", expresó Merlín tras señalar que ahora está en una posición en la que puede hablar y "el mundo lo va a saber''.

El joven detalla que es un "trillizo", porque tiene un medio hermano y una media hermana que nacieron el mismo día que él pero de diferentes madres. "Mi familia es tan grande que los niños que nacieron el mismo año se llamaron todos con la misma letra del alfabeto", explica en un video.

En otra publicación, Merlin comenta que el hijo mayor de Blackmore tiene 44 años y el menor, uno. En este contexto, acotó que las fiestas de cumpleaños eran "bastante normales", porque principalmente asistían sus hermanos biológicos, los amigos más cercanos y los niños más cercanos a su edad.

"A veces, si había muchos cumpleaños juntos, los celebrábamos como una gran fiesta de cumpleaños, pero eso no sucedía muy a menudo. En su mayor parte, cada niño celebraba su cumpleaños como lo haría cualquier niño del mundo", precisó Merlin.

Mientras tanto, Warren comentó que Merlin es su hermano y su mejor amigo, al igual que Murray, con quien creció "exactamente en la misma casa" e hicieron todo juntos. Asimismo, reveló que sus madres son hermanas.

Al respecto, el joven de 21 años también explicó en un video la relación entre las esposas de Blackmore. "Esto es bastante salvaje, pero mi padre tuvo 27 esposas en un momento. Había seis grupos diferentes de hermanas", detalló.

Al abordar el tema de su educación, Warren indicó que asistió a una escuela dirigida por su padre: "Tenía cinco hermanos, cuatro hermanas, siete primos y dos sobrinos en mi clase. Fui a la escuela con mis sobrinos, teníamos la misma edad".

Además, Warren contó que los integrantes de la familia cultivaban la mayor parte de sus propios alimentos, como papas, maíz y tomates, lo que ayudó a mantener a los 150 niños.

Por su parte, Murray contó que dejó la escuela privada de su padre y cursó su último año lectivo en un instituto público, donde aprendió sobre su propia situación en una clase de historia. "Mucha gente ha dicho que aprendió sobre mi familia en clase y yo también lo hice", agregó.

Finalmente, Murray señaló que su padre se convirtió en profeta y se separaron de la Iglesia en 2002. Desde entonces, el joven afirma que las cosas han empezado a cambiar y "básicamente" están pasando de ser "un culto a una familia".

