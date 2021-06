Escalada violencia en Miami reta autoridades; madres dominicanas reaccionan preocupadas

Miami ha sido escenario de tiroteos donde han resultado heridos y varios muertos en hechos separados

Miami, Florida.- La escalada de violencia en esta ciudad donde han resultado muertos a tiros más de 5 personas en hechos separados, incluido un menor en su cumpleaños y el incidente que dejó 23 personas heridas al ser tiroteadas con armas largas cuando partían de un salón de eventos en el condado Miami Dade este domingo, no solo constituyen desafío para autoridades, sino que preocupa a madres dominicanas y todos en general.

Este domingo en la madrugada al concluir una actividad, 23 personas fueron heridas, algunas de gravedad cuando tres individuos aún prófugos, dispararon con armas largas contra ellos, dejando dos muertos, llevando más dolor y angustias para la población que se mantiene luchando contra el COVID-19, igual que las autoridades.

Ante la magnitud de la preocupación ciudadana sobre esta situación, el presentador Marcus Lemonis de CNBC ofreció US$100 mil de recompensa para ayudar a esclarecer este crimen. La Policía de Miami Dade en cambio ofrecen US$25,000 de recompensa para quienes contribuyan con informaciones sobre los autores.

Ante el panorama en Miami, reconocidas madres y líderes dominicanas mostraron preocupación por la ola de violencia. Indican además que, sumado a ello, está el brote de COVID que afecta a la República Dominicana, donde tienen familiares y amigos.

“Es un horror lo que nosotras estamos viviendo. Me imagino que todas las madres latinoamericanas igual están pasando por este estrés cuando sus hijos salen a trabajar o a circular en algún modo por las calles de Miami, que está siendo escenario preferido para tiroteos con armas de todo calibre, poniendo en riesgo la vida de nuestros muchachos y la de todos en general”, dijo al respecto la abogada Agrys Gil.

“Estoy segura de que las autoridades podrán dar con él o autores del grave incidente que se produjo en el Mula Banquette Hall en la 186 avenida y que llevó más dolor a las familias en momentos en que estamos mucho tratando de sobrevivir a la pérdida de tantas vidas por el COVID e igualmente preocupados por el brote en algunos puntos de la República Dominicana. Es desgarrador que mueran personas inocentes y más jóvenes a manos de delincuentes”, sostuvo Gil, quien es madre de dos jóvenes que son su orgullo.

“Confío en los procesos investigativos con relación a estos crímenes y espero que los dominicanos y ciudadanía en general apoyemos nuestras autoridades en la lucha contra la violencia callejera, no solo en Miami sino en toda la Florida. A medida que la ciudad está más segura, también se contribuye con la estabilidad de las familias”, expresó Agrys Gil.

Entre tanto, la periodista Wendy Arias, dijo, “estar sumamente preocupada ante la situación.”

“Mi hijo es un profesional que se acaba prácticamente de graduar con honores en FIU y está desarrollándose con mucho éxito desempeñándose en su carrera. Cuando sale hacía su trabajo ahora estoy más tensa, debido a los últimos acontecimientos en Miami.”

“No solo desde mi óptica como periodista, sino como ciudadana, es una situación muy alarmante y a la que debemos cooperar con las autoridades para llevar tranquilidad a nuestras familias. Los criminales están por doquier. Los tiroteos en la Interestatal I-95 han llevado dolor a familias que circulan por las vías también. Es un panorama complejo.”

Precisó la versada periodista dominicana que, “como madre, me marcó la muerte de un pequeño a causa de una balacera cuando celebraba su cumpleaños. Me pongo en el lugar de esa madre que no encuentra consuelo y me sumo a las peticiones para que los culpables paguen por el crimen. Apoyo las medidas y solicitudes de las autoridades para sacar de nuestras calles esos criminales que atentan contra vida de seres inocentes” indicó Wendy Arias.

En la oleada violenta de tiroteos a mano armada donde los casquillos producto de esta se han diseminado por las calles de Miami, se evidencia que se está utilizando armas de todo calibre, según investigaciones preliminares de la Policía de Miami Dade.

Por: Rose Mary Santana