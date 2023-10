Terry Francona abandona dirigencia de los Guardianes de Cleveland

Cleveland. -El manager de los Guardianes, Terry Francona, al final de la temporada pasada, se sentó a hablar con la prensa, junto al presidente de operaciones del club, Chris Antonetti y el gerente general, Mike Chernoff, para informar que se mantendría en el puesto siempre que tuviera sentido para él, teniendo en cuenta su salud. Para entonces, pocos sabíamos que todo eso significaba un año más.

En el último mes, Francona asomó la posibilidad del retiro y el martes hizo oficial que estaría desvinculandose del puesto de manager de los Guardianes. Pero no quiso utilizar la palabra “retiro”. No piensa en volver a dirigir en las Mayores, pero deja la puerta abierta para seguir envuelto en el béisbol, luego de que recupere completamente su salud. Antonetti dijo que Francona hará una transición hacia un nuevo puesto dentro del equipo, pero no han conversado sobre los detalles aún.

El dirigente de 64 años completó una legendaria carrera de 23 años como dirigente, en los que estuvo al frente de tres equipos; Filis, Medias Rojas y Guardianes.

Ha sido el piloto de Cleveland con más tiempo en el puesto. Sus 921 triunfos son la mayor cantidad en la historia de 123 años de la franquicia. Y de los 1,678 juegos en que dirigió a los Indios/Guardianes, sólo estuvo fuera de la puja de la postemporada en 25 de ellos, siete de los cuales fueron al final de esta campaña.