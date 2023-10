Favoritos a ganar series de wild card MLB 2023

Terminó la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas y se abren los playoffs, con las series de wild card de MLB 2023.

Con motivo a esto, los analistas de CDN Deportes, Frank Camilo, Neftalí Ruíz y Manuel Acevedo, dieron sus opiniones sobre los enfrentamientos de primera ronda en el programa Revista Deportiva.

Grandes Ligas entra por segunda temporada con el formato actual de playoffs: Los dos mejores líderes divisionales en ambas ligas avanzan de manera directa a segunda ronda y el tercer líder divisional se une a tres mejores equipos fuera de los líderes en cada liga para las series de primera ronda.

Frank Camilo, Neftalí Ruíz y Manuel Acevedo analizan las series divisionales

En esta serie de wild card mlb 2023 los enfrentamientos son: Texas enfrenta a Tampa, Toronto contra Minnesota en la Liga Americana, mientras que Miami enfrenta a Filadelfia y Arizona a Milwaukee en la Liga Nacional. Las series se juegan al mejor de tres partidos, en día seguidos y todos los juegos en la casa del equipo con el mejor récord.

Duelos wild card MLB 2023

Texas en Tampa

La serie de dos equipos wild card (Tampa primer WC, Texas segundo WC), se jugarán tres partidos en Tampa. Tampa tuvo récord de 99-63, segundo en el este de la Liga Americana y Texas 90-72, segundo en el este de la Liga Nacional.

Texas llega con problemas de lesión de uno de sus abridores Jon Gray, que se suma a la salida temprana del lanzador abridor Jacob DeGron (codo) y Max Scherzer (hombro).

Tampa no llega con lo mejor de lo mejor a esta serie. Es su segunda serie de wild card seguida. La temporada pasada cayeron frente a los Guardianes de Cleveland de Oscar Gonzalez.

Lanzadores abridores:

1 Juego: Jordan Montgomery (Tex) vs. Tyler Glasnow (TB)

2 Juego: N/D (Tex) frente a Zack Eflin (TB)

3 Juego: N/D (Tex) frente a N/D (TB)

Posibles alineaciones:

Texas: Tampa:

Jonah Heim C René Pinto C

Natah Lowe 1B Yandy Díaz 1B

Marcus Simien 2B Curtis Meed 2B

Corey Seager SS Isaac Paredes 3B

Josh Jung 3B Taylor Walls SS

Evan Carter LF Randy Arozarena LF

Leody Taveras CF José Sirí CF

Adolis García RF Manuel Margot RF

Robbie Grossman DH Harold Ramírez DH

La ofensiva de Texas es una de las mejores de todas las grandes ligas, encabezada por Corey Seager.

Tampa arrancó con todo su temporada, con buenos registros, pero luego caerse en la mitad de la temporada.

Favoritos: Frank Camilo: Tampa /Neftalí Ruíz: Tampa /Manuel Acevedo: Tampa

Toronto en Minnesota

Toronto, otro conjunto sufrido de estar en una división muy competitiva, visitará a los Mellizos de Minnesota para su serie de wild card. Minnesota gran beneficiado por liderar la división más débil de las Grandes Ligas.

Los Mellizos llegan con buen pitcheo, y una ofensiva a considerar. No ganan un partido de playoffs desde el 2004, han sido barridos cinco veces. La buena noticia para ellos es que no enfrentarán a los Yankees.

Su ofensiva mejoró en la temporada, aunque Carlos Correa es una de las decepciones de la temporada.

Toronto llega con un pitcheo abridor muy sólido. Kevin Gausman terminó sólido, es un eterno candidato al Cy Young en este momento, un verdadero as capaz de encadenar ceros con gran regularidad. Chris Bassitt y José Berríos lo seguirán en cierto orden, y han sido lanzadores muy similares este año: tasa de ponches decente, control por encima del promedio, siempre aparentemente a tres lanzamientos de implosionar.

La ofensiva de los azulejos ha tenido problemas para generar carreras, pero su defensa y pitcheo los ayudará, además que su bullpen es superior al de los Twins.

Lanzadores abridores:

1 Juego: Kevin Gausman (Tor) vs. Pablo López (Min)

2 Juego: José Berríos (Tor) frente a Sonny Gray (Min)

3 Juego: Chris Bassit (Tor) frente a N/D (Min)

Posibles alineaciones:

Toronto: Minnesota:

Alejando Kirk C Cristian Vasquez C

Vladimir Guerrero Jr 1B Alex Kirilloff 1B

Cavan Biggio 2B Edouard Julien 2B

Bo Bichette SS Jorge Polanco 3B

Matt Chapman 3B Carlos Correa SS

Daulton Vasho LF Matt Wallner LF

Kevin Kiermaier CF Michael Taylor CF

George Springer RF Max Kepler RF

Brandon Belt DH Royce Lewis DH

Favoritos: Frank Camilo: Toronto /Neftalí Ruíz: Toronto /Manuel Acevedo: Toronto

Arizona en Milwaukee

Arizona el tercer WC frente al líder de la división central de la Liga Nacional, un duelo que podría variar en cuanto al análisis, ya que se dio a conocer al información de que el lanzador abridor Brandon Woodrof no va a estar disponible para la serie.

Por problemas en el hombro el lanzador derecho está en veremos para el resto de octubre.

Aún sí con Corbin Burnes y Freddy Peralta, los Cerveceros tienen un buen one-two para aspirar a ganar la serie.

Los Diamondbacks, hará su primera aparición en los playoffs desde 2017. Están saliendo de un largo ciclo de reconstrucción un poco antes de lo previsto gracias a la fenomenal campaña de novato de Corbin Carroll . En el papel, son importantes perdedores en comparación con los brazos dominantes que los Cerveceros pueden ejercer, pero tienen suficiente talento joven para hacer algo de ruido como un contendiente sorpresa.

Ofensivamente, los Cerveceros esperan que el aumento de anotaciones al final de la temporada se traslade a los playoffs. Durante los primeros cinco meses de la temporada, Milwaukee anotó sólo 4,15 carreras por partido, una de las peores marcas del béisbol. Durante agosto y septiembre, esa marca saltó a 5,16 carreras por partido.

Lanzadores abridores Arizona Milwaukee:

1 Juego: Brandon Pfaadt (Ari) vs. Corbin Burnes (Mil)

2 Juego: Zack Gallen (Ari) frente a Freddy Peralta (Mil)

3 Juego: Merril Kelly (Ari) N/D (Mil)

Posibles alineaciones Arizona Milwaukee:

Arizona: Milwaukee:

Gabriel Moreno C William Contretras C

Christian Walker 1B Carlos Santana 1B

Kettel Marte 2B Brice Turang 2B

Geraldo Perdomo SS Josh Donaldson 3B

Enmanuel Rivera 3B Willy Adames SS

Lourdes Gurriel JR. LF Mark Canha LF

Alek Thomas CF Sal Frelick CF

Corbin Carroll RF Christian Yelick RF

Tommy Pham DH Raudy Tellez DH

Favoritos: Frank Camilo: Milwaukee /Neftalí Ruíz: Milwaukee /Manuel Acevedo: Milwaukee