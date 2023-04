Rodney Linares dispuesto a dirigir a RD en el Clásico Mundial 2026

El dominicano Rodney Linares habla con la prensa por primera vez desde que el equipo de República Dominicana fue eliminado del Clásico Mundial de Beisbol 2023.

Linares, coach de los Tampa Bay Rays, no había respondido preguntas sobre el Clásico Mundial de Beisbol 2023. Esto, luego de una decepcionante actuación en general derrotados por Puerto Rico y quedando fuera de las semifinales.

Sin embargo, el periodista Luis Murphy de MB Sports TV conversó con Rodney Linares en Tampa, Florida. Allí aprovechó la oportunidad de preguntarle al dirigente si estaría dispuesto a dirigir al equipo dominicano en el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Linares confesó que está dispuesto a dirigir el equipo de su país en el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2023, Pese a que no obtuvo los resultados esperados y muchos piden su destitución de por vida como dirigente del Team RD.

“Yo si, yo diría que si, tú sabes. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que yo no me voy a quitar especialmente para mi país, ya sería otra vez gestionarme el permiso, y ese tipo de cosas. Y veremos donde estaremos en el 2016, todavia falta mucho tiempo. Esperemos en Dios que sí, que si se nos da la oportunidad representar a la República Dominicana” dijo Linares.