Rafael Barias debuta este miércoles ante Bameso en jornada inaugural del TBS Distrito

SANTO DOMINGO.- La cuenta regresiva ha finalizado y a partir de este miércoles 13, un renovado club Rafael Barias sale en busca de su quinta corona en el TBS Distrito, el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

El combinado de Villa Consuelo jugará en el segundo encuentro de la jornada inaugural de la versión 47 del basket capitalino, a las 9:00 de la noche contra el Barrio Mejoramiento Social (BAMESO), actuales campeones del Superior Distrital.

Dimencio Vaughn ready para enfrentar a Bameso

El delantero pequeño estadounidense Dimencio Vaughn, dijo que está preparado para a partir de este viernes salir a defender los colores del equipo de Villa Consuelo.

“Es un placer estar participando con el equipo Rafael Barias, en el que ya me estoy adaptando como si fuera mi familia y estamos ready para enfrentar el miércoles a los campeones. Me ha gustado hasta el momento lo que he visto y me esforzaré al máximo día tras día, para dar lo mejor de mí al equipo”,expresó el delantero pequeño de 6 ́5 de estatura y nacido en la ciudad de New York.

Vaughn y el también reconocido refuerzo estadounidense Branden Dawson, se integraron al Barias el fin de semana y desde entonces, han estado practicando intensamente bajo la tutela del dirigente Julio Duquela, el cual tiene como asistentes a José-Pancho-Fortuna, Reynaldo Martínez (Bambi) y César Rosario (Papalo).

“Había como un estrés porque llegara el día y finalmente ya llegó. Creo que estamos listos para competir”, afirma Duquela, que estará al frente de ese quinteto por primera vez en su carrera, después de dirigir a El Millón, San Lázaro y Los Prados.

Willy Arias acuerda con el Rafael Barias

El club Rafael Barias firmó también como agente libre al delantero de 6´6 de estatura Willy Arias, quien será parte de los hombres altos del plantel que estarán tras las capturas de los rebotes, según informó el presidente de la entidad deportiva, Juan María Guillén.

Arias, inició su carrera en el basket superior capitaleño con el equipo Bameso y luego fue cambiado a “Las 5 esquinas”, donde jugó varias temporadas con San Carlos.

“Estoy agradecido de Dios y del club Rafael Barias por la oportunidad que me han dado. La fanaticada bariana sabe lo duro que yo juego y estamos preparado mentalmente para lo que viene”, indicó Arias, que ya tiene experiencia de juego bajo las orientaciones del coach Duquela, ya que participó este año con los Leones de Santo Domingo en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Adonis De La Rosa se integra en las próximas horas

El espigado y veterano centro de 7 pies de estatura, Adonis De La Rosa, llega al país este miércoles desde los Estados Unidos y de inmediato, se integrará al conjunto amarillo con el que debutó en el baloncesto distrital.

José-Pancho-Fortuna con nuevo rol en el equipo

El legendario ex armador bariano, José-Pancho-Fortuna, líder histórico del certamen capitaleño en asistencias con 804 y en robos con 400, tendrá esta campaña un nuevo rol en el combinado y es el de asistente principal del manager Julio Duquela.

Fortuna, quien es uno de los principales protagonistas en los cuatro títulos conquistados por el Rafael Barias en el TBS Distrital (2009, 2013, 2017 y 2019), apuesta a la juventud y velocidad del reestructurado conjunto.

“Es el segundo año que el equipo viene realizando una renovación. La fortaleza de nosotros es la juventud que tenemos piernas frescas y ahí tenemos a Brayotin, El Alemán, Dimas, Omer, Carlitos, José, entre otros, que son tipos que tienen que caerle atrás, porque todos los que nos enfrentemos tienen que caernos atrás a nosotros, no nosotros a ellos”, agrega Fortuna.

Mientras que el armador Yeison Rivera (El Alemán), entiende que el jugar para Duquela en la LNB este año, será un elemento positivo para él y otros jóvenes del club.

“Tenemos dos años en los Leones y ya nos conocemos bastante bien, además estas tres semanas de prácticas nos han llenado de mucho optimismo. A la fanaticada del Barias que vayan a apoyarnos porque lo vamos a dar todo”, explica Rivera.

En tanto que el veterano delantero de poder Juan Bautista Araújo, apuesta a esta nueva etapa del Barias y dice que “las expectativas están buenas con estos jóvenes que vienen con deseo y hambre de darlo todo por este equipo”.

Partido inaugural

Los clubes San Lázaro y El Millón Yireh, abrirán el telón a las 6:00 de la tarde de este miércoles en lo que será el primer partido del TBS Distrito 2023, para luego proceder con la ceremonia oficial y finalmente, barianos y bamesianos cerrarán la cartelera inaugural.

Patrocinadores del club Rafael Barias

Esta temporada 2023 del basket capitalino, el club Rafael Barias tiene el apoyo y respaldo del BanReservas “El Banco de los dominicanos”; Plaza Lama, Cometa, AES Dominicana, Loteka, Eco Petróleo, Juancito Sport, Max Ferretería, Ferretería y Maderas Beato, AFP Reservas, Cerveza República y JJ Electric SA.

Juegos del Rafael Barias

El Barias regresa a la acción este sábado 16 a las 7:00 de la noche ante San Lázaro y el martes 19, lo hará contra El Millón Yireh, también a las 7:00 pm.

El sábado 23 de este mes, a las 7:00 de la noche se escenificará el primer y único duelo de la regular entre los dos grandes rivales del basket capitaleño, Mauricio Báez y Rafael Barias, el cual será el segundo choque de la jornada.

El quinto encuentro de la serie regular para los Villacon, será a las 9:00 de la noche del miércoles 27, cuando se midan al club Huellas del Siglo, de Cristo Rey.

Los dos últimos compromisos de la ronda regular serán versus San Carlos, a las 7:00 de la noche del próximo sábado 30 y ante Los Prados, a las 6:00 de la tarde del domingo primero de octubre.