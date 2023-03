¿Qué necesita Shohei Ohtani para ganar la Serie Mundial?

Definir a un pelotero como el mejor de su generación siempre será un tema amplio y profundo como un océano, y ese es el caso de Shohei Ohtani. Estimarlo como el número uno de la actualidad no es algo traído por los cabellos. ¿Cuántos han tenido la capacidad de ser de modo simultaneo recios toleteros y dominantes lanzadores?

El nipón dejó claras sus virtudes con categoría, tanto en la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB por sus siglas en inglés), en las Grandes Ligas y el reciente Clásico Mundial de Beisbol 2023.

Sin embargo, muchos argumentan que no puede ser catalogado como el mejor de esta era porque aún no gana la Serie Mundial de la MLB. Por ello, esta venidera temporada es fundamental para Shohei Ohtani. Su equipo, los Angelinos de Los Ángeles, no ha llegado a la postemporada desde que firmaron a Ohtani en 2017.

Mike Trout, otro de los grandes del equipo y de la actual MLB, sólo ha llegado a playoffs una vez en su carrera y no ha ganado un solo partido de postemporada. Pero ahora actualizaron su roster este invierno y tienen para esta venidera temporada a posiblemente su mejor equipo desde que firmaron a Ohtani.

La respuesta parece ser irse de los Angels, pero tal vez no de Los Ángeles. Con los Dodgers, los Padres de San Diego, los Mets de Nueva York y muchos otros equipos dispuestos a perseguir a Ohtani este invierno. Cambiarse a la Liga Nacional le podría venir bien al nipón Más competencia y rosters repletos de figuras y complementos para ganar. Y los Dodgers pueden ser el equipo mejor parado para darle un cheque en blanco a la estrella y máxima figura del beisbol.

Ohtani es una superestrella enamorada de Los Ángeles. Aunque la lucha entre los dos equipos de la ciudad por el jugador de ambas vías se pudiera dar, no podemos dejar atrás otros equipos con buena economía y que ha dado golpes sobre la mesa, como los Padres de San Diego, Bravos de Atlanta, Phillies de Filadelfia, Cardenales de San Luis y Mets de Nueva York, equipos con roster para una ganar la Serie Mundial en los próximos años.

Sobre esto, Vegas Insider pregunta: ¿Quién tiene más posibilidades de fichar a Shohei Ohtani si deja a los Angelinos en la agencia libre después de esta temporada?

