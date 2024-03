Programa «Impactando Vidas» llega a República Dominicana

Santo Domingo. – La extenimesista peruana, Mónica Liyau presentó en las instalaciones de la Asociación de Tenis de Mesa del Distrito Nacional (ATM) el programa “Impactando Vidas” que busca impactar y transformar la vida de los niños por medio de la práctica del tenis de mesa.

La República Dominicana se convierte en el cuarto país que es visitado por este programa, previamente Argentina, Brasil y España recibieron la visita del mismo.

Federación Dominicana de Tenis de Mesa agradece el gesto:

Pedro Julio Polanco, actual vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa y presidente de la ATM se mostró muy agradecido y complacido por el gesto que tuvo Mónica Liyau para dar a conocer en suelo dominicano este programa, así como su visita a las demás ciudades del país donde se juega el tenis de mesa.

“Estamos muy agradecidos de que Mónica Liyau escogiera a la República Dominicana como el cuarto destino de Impactando Vida, que es el programa social, deportivo y cognitivo de un desarrollo integral de los niños” dijo Pedro Julio Polanco.

De su lado Mónica Liyau quien duró 21 años representando al Perú en varias competencias internacionales desde 1976 hasta 1997 y donde obtuvo los títulos de Campeona nacional, Bolivariana, Copa del Pacífico, Sudamericana, Latinoamericana, Panamericana, US open, campeona de la liga profesional de la primera división entre otros, valoró el recibimiento y la acogida que le han dado en suelo dominicano junto a la inmortal del tenis de mesa Blanca Iris Alejo.

“Las oficinas del estado y las privadas deben de respaldar el desarrollo del tenis de mesa de los niños dominicanos, porque tienen excelentes cualidades físicas y mentales para ser grandes atletas de esta disciplina”.

“Blanca Iris me ha acompañado a todos los lugares y quiero agradecer porque ella nos ha acompañado a las ciudades que escogimos para visitar y presentar este programa Impactando Vidas que viene ayudar a los niños, yo tenía como 35 años que no veía a Blanca y me siento muy contenta de verla”, afirmó Mónica Liyau.

De su lado, Blanca Iris Alejo comentó que el tener a Mónica Liyau es un alto honor para ella y que le llena de mucha satisfacción.

“Es una satisfacción de tener a Mónica aquí en el país, después de 30 casi 40 años que nos vimos en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) cuando me comentó su idea, vi que era muy interesante para abrir y expandir el tenis de mesa, que nos unió y nos seguirá uniendo”, sostuvo Blanca Iris.

Al finalizar la actividad hubo un intercambio de regalos entre Liyau y la ATM que dirige Pedro Julio Polanco.