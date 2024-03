Shohei Ohtani anuncia que contrajo matrimonio

Tokio, Japón- El astro del béisbol Shohei Ohtani anunció a través de una publicación en su cuenta de Instagram que se ha casado. El jugador de doble vía se sumó a Los Angeles Dodgers en diciembre con un contrato de 10 años por $700 millones.

«Se acerca la temporada, pero me gustaría anunciar a todo el mundo que me he casado», indicó el japonés.

Ohtani señaló que su esposa es japonesa, aunque no la identificó. Expresó que revelaría más en una entrevista el 1 de marzo.

«Comencé un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, pero también he empezado una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, que es muy especial para mí», escribió.

El pelotero pidió a los medios que eviten «realizar entrevistas no autorizadas».

La noticia se hizo pública en plena noche en Norteamérica y final de la tarde en Japón, donde inmediatamente abrió los noticieros en la televisión local.

Las televisoras locales informan a diario de sus entrenamientos en Estados Unidos, y debido a su éxito sin precedentes en Norteamérica se ha convertido en una fuente de orgullo para Japón, y los Dodgers se han convertido en el equipo preferido de los japoneses.

La vida privada de Shohei Ohtani

Ohtani está entrenando en Arizona para la próxima temporada de la MLB, que los Dodgers comenzarán en Seúl, Corea del Sur, el 20-21 de marzo con una serie de dos juegos contra los San Diego Padres.

Ohtani, de 29 años, es la mayor celebridad de Japón y siempre ha habido curiosidad en torno a su vida personal, que ha mantenido en privado. Su actividad y su imagen siempre se han centrado en el béisbol, sin escándalos o noticias en tabloides.

La publicación en Instagram también incluía una foto de su perro «Dekopin», también llamado «Decoy».

«Esperamos que nosotros dos -y un animal- funcionemos juntos», subrayó.

Ohtani acaba de pasar por una cirugía en el codo derecho y no lanzará esta temporada. Será bateador designado, y se baraja que también juegue como jardinero.

Esta semana tuvo un debut perfecto en la pretemporada, con un jonrón de dos carreras en un juego contra los Chicago White Sox.

Con información de: ESPN