Pelotero dominicano se declara abiertamente homosexual

Anderson Comas, pelotero dominicano de la Liga Triple A, se declaró abiertamente gay, asegurando que busca convertirse en una «inspiración» para quienes quieran “luchar por sus sueños”.

A través de un post en su cuenta de Instagram, Comas, quien juega en la liga menor de los Medias Blancas de Chicago hizo pública su orientación sexual, enfatizando que lo que debería de importar es lo que lo define como persona.

“Quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste puedes lograr todo lo que te propongas, soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar lo que me define como persona», explicó el prospecto criollo.