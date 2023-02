Megan Fox borra su Instagram tras su rumoreada ruptura con Machine Gun Kelly￼

Lo primero que hizo fue borrar todo su rastro de su Instagram, como se suele hacer cuando alguien se siente despechado, irascible, desolado o una mezcla de todo ello y más. Pero ante la avalancha de preguntas en los comentarios sobre lo ocurrido, así como la prensa queriendo ahondar en posibles señales, Megan Fox ha optado por la otra vía: borrarse del todo la cuenta. ¿El motivo? Su más que posible ruptura con Machine Gun Kelly.

La hasta ahora pareja, una de las más solicitadas del show business por cómo se comportaba en público, con enorme muestras de afecto en público, habría cortado a raíz de una infidelidad del rapero, según han inferido varios medios británicos por la última story de la actriz de 36 años antes de cerrarse su Instagram.

En dicha story de Megan Fox, aparecía la actriz arrojando al fuego una carta y varias fotografías, mientras sonaba de fondo un fragmento de un tema muy representativo, Pray you catch me, de Beyoncé.

Dicho éxito fue una de las canciones que Beyoncé le escribió a su ahora marido, el músico Jay-Z, cuando este le fue infiel. «You can taste the dishonesty/ it’s all over your breath» [Puedes saborear la deslealtad/ está por todo tu aliento], se escuchaba mientras se veía la hoguera que había montado por Machine Gun Kelly.

Lo más curioso, sin embargo, fueron los últimos momentos de la cuenta de la actriz, que ahora mismo sigue desactivada. Únicamente seguía a tres personas y todas ellas famosas: el actor Timothee Chalamet, el cantante Harry Styles, y el rapero Eminem, siendo este el más curioso de todos, pues ha tenido sonadas polémicas y malos rollos con Machine Gun Kelly.

Y, además, antes de borrarse la cuenta, a Megan Fox le daba tiempo a responder a unos usuarios que estaban elucubrando sobre la posibilidad de que el rapero, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, le hubiese puesto los cuernos con Sophie, una amiga en común de la pareja y que según dichos usuarios había coqueteado mucho al principio con el músico.

«Quizá he sido yo quien se lo ha montado con Sophie», escribía Fox, intentando acallar los rumores de infidelidad y siguiendo la línea bisexual de la que ya dejó constancia hace unas semanas buscando una novia.