Partido del Boca Juniors deja un muerto y una persona ciega

Un partido del Boca Juniors y Gimnasia en Argentina dejó un muerto luego de que aficionados y policías protagonizaron una riña al inicio del partido.

De acuerdo a los informes, los elementos de seguridad desplegaron gas lacrimógeno y balas de goma, lo que ocasionó que muchas personas salieran corriendo.

Se indicó que probablemente el problema surgió por un sobrecupo en el estadio, lo que propició que la gente sin boleto comenzara a causar disturbios.

En tanto, el gas lacrimógeno llegó hasta el terreno de juego, por lo que jugadores y cuerpo técnico tuvieron que trasladarse a los vestidores; el partido se suspendió.

TyC Sports cameraman Fernando Rivero was shot by a police officer while he was filming him.



The match between Gimnasia and Boca Juniors could be scheduled for tomorrow morning.pic.twitter.com/lrkr0o2cJQ