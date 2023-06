«Ohtani es una fusión de Pedro Martínez y de mí» dice David Ortiz

Las habilidades de Shohei Ohtani en modo pitcher y bateador tienen impresionado al Inmortal de Cooperstown David Ortiz. Por ello, en su reciente participación en el podcast del portal «Abriendo el Juego«, Big Papi habló maravillas de la súper estrella de los Angelinos de Los Ángeles.

En elogios para el japonés, Ortiz dijo que «no está seguro si Ohtani es un terrícola» pues todo lo que hace dentro del campo parece de otro mundo. Pero además, se disparó una frase muy al estilo de David Ortiz.

«En realidad yo no me explico. ¿Tú sabes lo que es tu tener en un cuerpo a Pedro Martínez y David Ortiz? No puedo entender de qué planeta es ese tipo» declaró Ortiz sobre lo que piensa de Shohei Ohtani.

Ohtani es hoy por hoy el máximo favorito para ganar el premio MVP de la Liga Americana. De lograrlo sería el segundo de su carrera en la Gran Carpa. Además, de seguir a este ritmo con su bate, estaría fácilmente persiguiendo la Triple Corona.

Además de consolidarse como el líder neto de jonrones de toda la MLB con 23, Shohei Ohtani se convirtió en el jugador mas rápido en alcanzar los 150 jonrones en la historia de los Angels de Anaheim.

El jonrón 23 de Shohei Ohtani (17/6/2023)

Y como si fuera poco, requirió la cuarta menor cantidad de juegos jugados (652) para alcanzar 150 HR y 75 bases robadas en la historia de la MLB: Los otros en hacerlo primero fueron: Willie Mays (598 juegos), José Canseco (630) y Alex Rodríguez (646), según ESPN Stats.