Ohtani iguala a Babe Ruth con el histórico récord de los .500

Pareciera que ya está (casi) todo dicho cuando se habla de Shohei Ohtani y sus gigantescos números en su paso por la Major League Baseball (MLB). Sin embargo, la estrella de Los Angeles Angels siempre da que hablar.

Así lo hizo en el segundo juego de su serie como forastero ante los Cardenales de San Luis, donde el astro japonés realizó su quinta apertura de la temporada, y pese a que sólo estuvo por cinco entradas, firmó su mejor presentación del año.

Ohtani realizó 97 lanzamientos en su presentación, y si bien permitió cinco imparables, dos cuadrangulares y cuatro carreras, entregó una base por bolas y registró 13 strikeouts, el mejor número en su carrera de MLB.

Gracias a esta actuación, el asiático se convirtió en el quinto jugador en la historia de Grandes Ligas, específicamente desde 1900, la era moderna del béisbol, que logra en su trayectoria 500 ponches de lanzador y 500 hits como bateador.

De esta manera, Ohtani se une a leyendas de MLB como Smoky Joe Wood, Red Ruffing, Walter Johnson y Babe Ruth. Lo más curioso de esto, es que no se le contó el triunfo de los Angels, dándoselo a Ryan Tepera.

Shohei Ohtani is the 5th player in the Modern Era (since 1900) with 500 hits as a batter and 500 Ks as a pitcher, joining Smoky Joe Wood, Red Ruffing, Walter Johnson and Babe Ruth.



Ohtani's 13th K of the game tonight was the 500th of his career.



