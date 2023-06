Muere de infarto jugador de baloncesto Oscar Cabrera; culpaba vacunas de padecimientos

SANTO DOMINGO.-El jugador de baloncesto Óscar Cabrera Adames murió este jueves de un infarto mientras se hacía una prueba de esfuerzo en un centro de salud de Santo Domingo Este.

Óscar, quien era sobrino del legendario e inmortal de deporte dominicano, Hugo Cabrera, tenía 28 años al momento de su deceso. Según testigos este se desmayó y no despertó mientras hacia el procedimiento medico necesario para volver a juego.

En 2021, jugando en la Liga EBA de España se desvaneció en pleno juego con la franela del Cantbasket.

En el TBS Distrito Nacional jugó del Mauricio Báez y San Lázaro, y en la LNB de Leones SD y Huracanes Puerto Plata.

Culpa vacunas

Luego de conocerse la noticias salieron a relucir algunas viejas publicaciones del deportistas en la que le atribuye a las vacunas contra el Covid-19 la situación cardiovascular que padecía.

“Me dio una maldita Miocarditis por poner jodida vacuna. (Me puse 2 dosis de Pfizer) Y lo sabía! Mucha gente me advirtió. Pero adivina qué? Era obligatorio o no podía trabajar. Soy un atleta profesional internacional y estoy jugando en España. No tengo ningún problema de salud nada, ni hereditario, Ni asma, NADA! De repente colapsé en el suelo en medio de un partido y casi me muero. Aún me estoy recuperando y me han hecho 11 pruebas de cardiología distintas y adivina? No encuentran nada. No tengo colesterol, ni grasa, nada! 7% grasa corporal 93% músculo. Cuando me dan el diagnóstico me dicen que no podré jugar por lo menos en 5 meses hasta que mi corazón vuelva a bajar y no me pueden dar ese medicamentos”, explica un psot en la redes sociales”, escribió en jugador.