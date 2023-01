El millonario legado de Kobe Bryant tres años después de su muerte

Se cumplen tres años de la noticia que conmocionó al mundo del deporte. El 26 de enero de 2020 el jugador de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant y una de sus cuatro hijas, Gianna, fallecieron en un accidente de helicóptero junto a otras ocho personas en Calabasas (California, Estados Unidos). El helicóptero perdió el control y se estrelló.

Bryant está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Desarrolló toda su carrera en los Lakers, donde consiguió cinco anillos de campeón. Con la selección estadounidense se colgó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y en Londres 2012. En ambas finales venció a la España de su amigo y compañero, Pau Gasol.

En el equipo de Los Ángeles Bryant fue un líder nato, y formó una espectacular dupla primero con Shaquille O’Neal y más tarde con el mayor de los hermanos Gasol. El de Philadelphia completó su actuación más destacada el 22 de enero de 2006 frente a los Toronto Raptors, partido en el que anotó 81 puntos, la segunda mejor marca de la historia tras los recordados 100 puntos de Wilt Chamberlain. Aquel año fue también el máximo anotador de la liga con 2.832 puntos.

The second-greatest scoring performance in NBA history. 😍#OnThisDay in 2006 – Kobe Bryant dropped 8⃣1⃣ points vs Toronto Raptors. #OnlyHere pic.twitter.com/VanwyiUtMH