LIDOM: juegos para HOY 7 de diciembre

La jornada 43 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continúa la acción de la pelota dominicana este jueves 7 de diciembre de 2023. Hoy todos los equipos vuelven a la acción y serán cuatro juegos de alto calibre, con doble tanda entre Toros del Este y Gigantes del Cibao, en lo que será el debut de Mendy López frente al timonel de los del Este.

Juegos de este jueves en LIDOM

Toros vs Gigantes, 3:00 pm

Águilas vs. Escogido 7:15 pm

Licey vs. Estrellas 7:30 pm

Toros vs Gigantes, 7.30 pm

Juegos del viernes

Toros vs Águilas,7:30 pm

Gigantes vs Estrellas,7:30 pm

Escogido vs Licey,7:30

Tabla de posiciones LIDOM (al 7 de diciembre)