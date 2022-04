Lesión alejará a José Altuve de los terrenos de juego de la MLB

El segunda base venezolano José Altuve sufrió un tirón en la pierna izquierda que lo alejará del terreno, al menos, durante diez días, anunció este miércoles su club, los Astros de Houston.

La lesión del jugador nacido hace 31 años se produjo el lunes pasado en el partido contra los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim.

Altuve ha tenido un inicio lento en esta temporada, con un promedio de bateo de .169, con un cuadrangular y tres vueltas empujadas en nueve encuentros.

Pese a ello, el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la temporada 2017 continúa siendo una figura estelar y su liderazgo en el equipo es fundamental en las aspiraciones de los Astros de regresar a la Serie Mundial.

Ante la ausencia de Altuve, el dirigente de Houston, Dusty Baker, apelará a Michael Brantley en el segundo lugar en el orden al bate.

En cuanto a la defensa, el elegido para el puesto del venezolanoes el cubano Aledmys Díaz.

Según lo dicho por el manager del conjunto texano, Dusty Baker, el estelar segunda base está progresando favorablemente, así que se espera que muy pronto pueda volver al lineup de unos Astros que actualmente se encuentran en la primera posición de la División Oeste de la Liga Americana, con récord de 6 victorias y 4 derrotas.

Jose Altuve compared tonight's injury to the left hamstring strain he suffered in 2019. He was set to miss about 2 weeks with that injury, but he ended up hurting his other leg during his Class AAA rehab assignment and was out nearly 6 weeks. https://t.co/AaIYeZno1D via @chron

— Matt Young (@Chron_MattYoung) April 19, 2022