Dominicano Karl-Anthony Towns abandona partido contra Wizards con aparente lesión

Estados Unidos.- Se encienden las alamas en Minnesota con una posible lesión del centro dominicano Karl-Anthony Towns. Durante el enfrentamiento de este lunes 28 de noviembre en contra de Washington Wizards. De acuerdo con la información provista por el equipo, Towns sufrió una distención en la pantorrilla derecha, mientras corría en cancha. Por lo que lo removieron del juego de manera definitiva.

La severidad de la misma no revelada por el equipo, sin embargo, con los resultados de estudios médicos en las próximas horas. Se tendrá más claridad sobre lo que le ocurrió al dominicano y si perderá tiempo significativo durante la temporada.

Karl-Anthony Towns was helped off the court after suffering an apparent leg injury. pic.twitter.com/ocsQ1pDJ0Q