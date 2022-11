Hombre interrumpió juego Portugal- Uruguay corriendo con bandera gay en medio del estadio 

Qatar.- Una de las polémicas de que el Mundial se celebrara en Qatar era la falta de derechos LGTBI que hay en el país. Y, ha sido esta protesta, la que ha interrumpido el Portugal-Uruguay. En el minuto 50 el árbitro, Alireza Faghani, detuvo el encuentro después de que un hombre saltara al césped con la bandera arcoíris mientras lo persegian un miembro de seguridad.

Además, llevaba una camiseta en la que por delante llevaba el símbolo de Superman y el mensaje “salven a Ucrania”. Por detrás, el espontáneo se acordaba de los derechos de las mujeres: “Respeto por las mujeres iraníes”.

Como es habitual cuando un espontáneo entra en el terreno de juego, las cámaras rápidamente han dejado de mostrarle y, un minuto después, el partido se ha reanudado. Entre tres miembros de seguridad han detenido al protagonista, que había soltado la bandera sobre el césped. Ha sido Faghani, que precisemante es iraní, el que la ha recogido y la ha sacado fuera del campo.

Mientras que la invasión rusa de Ucrania, que empezó en febrero de este año, no ha sido un tema principal de debate en el Mundial, la situación de Irán sí. Antes del partido contra Inglaterra, como símbolo de protesta, ninguno de los jugadores de Irán cantaron el himno de su país. El cual recibió también pitos desde la grada(CNN ha informado que los familiares de los futbolistas han recibido amenazas de cárcel y torturas). En el país de Oriente Medio se suceden las protestas por los derechos de las mujeres a raíz del fallecimiento de Mahsa Amini. Una activista que murió detenida por llevar el velo mal puesto.

fan on the pitch with a rainbow flag at the World Cup pic.twitter.com/tH5cgb3rKy