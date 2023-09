Julio Rodríguez habla de incidente con Astros; Héctor Neris se disculpa

Después de que se vaciaran las bancas en un encuentro entre los Marineros y los Astros, el jardinero dominicano de los Marineros, Julio Rodríguez dijo que aún se siente ofendido por los gestos y comentarios de su compatriota Héctor Neris, relevista de los Astros, quien se disculpó con una declaración divulgada por los Astros.

“Siento que siempre tienes que mantener el respeto”, dijo Rodríguez, que no habló con los medios después del partido y estaba comentando por primera vez. “Y como alguien a quien le tenía mucho respeto que he conocido por mucho tiempo desde el 2020 durante la pandemia, simplemente siento que merezco un poco más de respeto”.

Los Astros tuvieron el día libre e iban rumbo a Arizona, donde se espera que Neris se dirija a los medios cuando Houston inicie una serie clave de tres juegos ante los D-backs.

“Hubo informes de que usé un insulto homofóbico, que son simplemente incorrectos”, dijo Neris en la declaración. “Eso no sucedió y cualquier sugerencia en sentido contrario son simplemente incorrectos. Mi madre me crio para amar y respetar a las personas por lo que son y así es como vivo mi vida”.

Major League Baseball está investigando el asunto.

“No tengo ningún comentario sobre eso”, dijo Rodríguez.

Julio indicó que Neris se había comunicado con él, pero que no tiene intenciones de contestarle. Los dos quisqueyanos se conocieron en el 2020, cuando se suspendieron las actividades de Grandes Ligas por el COVID-19, y ambos son representados por Ulises Cabrera de Octagon Baseball. También fueron compañeros de equipo en la selección dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol del 2023. Ambos se han referido al otro como “un amigo” en momentos distintos desde la riña del miércoles, Neris en tiempo presente y Rodríguez en tiempo pasado.

Esos antecedentes son la razón porque Rodríguez quedó tan desconcertado ante la forma agresiva en que Neris se la acercó después de un ponche de tres pitcheos que le puso fin al sexto inning el miércoles.

“Sinceramente estaba muy confundido”, dijo Rodríguez. “Hasta vi el video y se nota claramente que no me lo esperaba. … Yo [entiendo] emocionarse, y enardecerse en una situación grande como esa. Pero venir básicamente hasta el plato y dejármelo saber, eso es algo que no le agradecí”.