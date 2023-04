Jugador de la NBA lanzó un puñetazo a su compañero de equipo

El jugador de la NBA francés Rudy Gobert, de los Minnesota Timberwolves, propinó un puñetazo a un compañero de equipo, Kyle Anderson, durante un tiempo muerto de un partido disputado este domingo en el Target Center de Mineápolis (EE.UU.), según se aprecia en un vídeo difundido por medios locales.

La grabación muestra cómo Anderson recrimina algo al jugador de la NBA francés, que le responde enfadado, mientras un miembro del personal técnico le toma del brazo para tratar de alejarlo.

Los jugadores siguen discutiendo y, en determinado momento, Gobert le lanza un puñetazo al pecho, lo que hace reaccionar a varios baloncestistas y entrenadores que se interponen para evitar que la pelea vaya a más.

Tras el incidente, los Timberwolves enviaron a Gobert a casa y tildaron el comportamiento de “inaceptable”.

“No debí haber reaccionado de la forma en que lo hice sin importar lo que se dijera”, tuiteó después el pívot, que pidió disculpas a Anderson, al equipo y a los aficionados.

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate.