John Cena y Dwayne Johnson se reencuentran en WrestleMania 40

Qué locura de final en #WrestleMania!!! The Rock mandó al fondo del abismo rocalloso a John Cena y luego The Undertaker le hizo una garra contra lona. Previa aparición de Seth Rollins en modo The Shield. #CodyRhodes cumplió el sueño y cerró el círculo



pic.twitter.com/S6BTcOnB0e