El eclipse solar afecta planes de los Yankees y lanzan comunicado

Debido al gran eclipse solar que se espera para el próximo lunes 8 de abril, el cual iniciará desde la Costa del Pacífico de México y hasta la Costa Oeste de Canadá, atravesando algunas ciudades de EEUU, la directiva de los Yankees lanzó un comunicado de última hora para aquellos aficionados que tienen boletos para el juego contra los Marlins, ese día en Yankee Stadium.

La hora de inicio del encuentro del lunes entre los Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami se modificó debido al eclipse total de sol previsto para el lunes.

«Después de conversaciones con MLB, la hora de inicio programada para el juego Yankees-Marlins el lunes 8 de abril en el Yankee Stadium se cambió de 2:05 pm a 6:05 pm», señala el comunicado de los Yankees. Y apunta. «Todas las puertas del Yankee Stadium se abrirán para los Invitados con boletos válidos a partir de las 3:00 p. m. Los primeros 15,000 Invitados que asistan recibirán una camiseta de los Yankees Solar Eclipse presentada por HubSpot».

After discussions with Major League Baseball, the scheduled start time of the Yankees-Marlins game on Monday, April 8 at Yankee Stadium has been changed from 2:05 p.m. to 6:05 p.m.



All Yankee Stadium gates will open to Guests with valid tickets beginning at 3:00 p.m. The first…