Ronel Blanco coquetea con el segundo juego sin hits

El derecho de los Astros de Houston, Ronel Blanco, hizo un gran intento por pasar a la historia durante la apertura del domingo contra los Rangers de Texas.

Seis días después de lanzar un juego sin hits, Blanco volvió a hacer hablar al mundo del béisbol al llevar otro no-no hasta la sexta entrada en el Globe Life Field. Su búsqueda para igualar a Johnny Vander Meer en los libros de récords como el único lanzador en lanzar juegos sin hits consecutivos terminó cuando Adolis García conectó un sencillo limpio con dos outs en la parte baja de la sexta.

Blanco se recuperó rápidamente y consiguió que Evan Carter terminara tanto la entrada como su salida.

Aunque una vez más no permitió una carrera, la salida de Ronel Blanco contra los Rangers no fue tan fluida como su juego sin hits. Ponchó a cuatro bateadores, pero también dio cuatro boletos y realizó 90 lanzamientos en seis entradas, en comparación con los 105 de su no-no contra los Azulejos de Toronto. Hizo más de 20 lanzamientos en la segunda y quinta entrada a pesar de no permitir un hit en ninguna de esas entradas.

#RonelBlanco 6IP, 1 H, 4K, no permitió un hit hasta enfrentarse a su 51er bateador de la campaña, y los 44 outs que registró antes de ceder su primer hit son la mayor cantidad para un lanzador al comenzar una temporada en al menos la era de expansión (desde 1961). #MLB #Astros pic.twitter.com/B4rfHivEct — Juan Jose Rodriguez (@JuanJoseRodRD) April 8, 2024

Blanco implanta record

Los 44 outs registrados por Blanco antes de permitir su primer hit son la mayor cantidad de cualquier lanzador para comenzar una temporada en la era de expansión (desde 1961), según Sarah Langs de MLB.com . El anterior poseedor del récord, Austin Cox, lo consiguió la temporada pasada como relevista.

Además, sus 14,2 entradas consecutivas sin hits de Ronel Blanco para comenzar el año son la segunda mayor cantidad realizada por un lanzador abridor desde 1990, según ESPN . Blanco es el noveno abridor en permitir uno o menos hits en un lapso de 15 entradas desde 1901 y sólo el tercero en hacerlo en la era de expansión, según Langs .

El hit de García significa que Vander Meer, quien lanzó para los Rojos de Cincinnati, sigue siendo el único lanzador en la historia de la MLB en lanzar juegos sin hits consecutivos.

El zurdo no logró hits contra los Boston Bees para Cincinnati el 11 de junio de 1938, y luego lo volvió a hacer cuatro noches después contra los Brooklyn Dodgers en Ebbets Field.