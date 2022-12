Johan Rojas, prospecto número 5 de Phillies, jugará con Licey

Los Tigres del Licey empiezan a conseguir refuerzos de cara a la etapa semifinal del torneo 2022-23 de pelota invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Con solo nueve fechas restantes para los Tigres en el calendario. La primera integración anunciada será la de Johan Rojas, uno de los principales prospectos dentro del sistema de Ligas Menores de Philadelphia Phillies.

El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado de prensa en el cual los Tigres expresaron que el jugador se estará uniendo al equipo de manera inmediata. Durante este miércoles 7 de diciembre e iniciará las prácticas automáticamente. No se indicó si el pelotero iría hasta donde lleguen los Tigres del Licey o si tiene algún tipo de limitación en cuanto a la cantidad de partidos que disputará. Debido a su cúmulo de trabajo durante la temporada 2022.

Rojas disputó un total de 130 partidos en 2022, entre los niveles más bajos del sistema de Ligas Menores (A+ y AA). Así como en la Liga de Otoño de Arizona. Bateó para promedio de .244 con OPS de .663 (aunque en doce partidos disputados en la última liga, sus números subieron considerablemente). Sin embargo, lo más impresionante del jugador es su tremenda velocidad en las bases, la cual se confirma con 62 almohadillas estafadas en 67 intentos durante 2022 y 129 durante su carrera en ligas menores en 157 intentos.

Adicionalmente, es un jugador que puede jugar las tres posiciones en los jardines de manera óptima. Lo cual agrega profundidad en una de las posiciones de mayor necesidad para los Tigres en estos momentos. Ha totalizado 2,595 entradas defensivas en las que solo se le han cargado 15 errores para un porcentaje de fildeo de .981. Mientras que ha pasado la mayor parte del tiempo como un jardinero central.

Stealing third AND home?!@Phillies prospect Johan Rojas showing off the wheels in AFL action. pic.twitter.com/fXRk8M920n