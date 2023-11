Inicia reconstrucción del Estadio de Sóftbol Clodomiro García Colón en Los Mameyes

Santo Domingo, RD. -El ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez, encabezó el inicio de reconstrucción del Estadio de Sóftbol Clodomiro García Colón, en Los Mameyes, en Santo Domingo Este.

La obra, que conlleva una inversión superior a los RD$10 millones, beneficiará a centenares de moradores que practican béisbol y sóftbol en la comunidad.

El remozamiento de este estadio consiste en la readecuación de dos gradas, techado de gradas, instalación de luminarias, y la construcción de vestidores y baños.

Durante el acto, el ministro Bonilla dijo: “Esta obra es muy importante para nosotros, porque estamos atendiendo la necesidad de los comunitarios que necesitan espacios deportivos. Este estadio, que será completamente renovado, tendrá 9,350 m2 de construcción y una capacidad de 150 asientos”.

Indicó que contará con la readecuación de la casa club del Estadio Clodomiro García Colón, el remozamiento de los dogouts, la readecuación de la verja perimetral y la pintura.

Mientras, Amado Díaz, diputado por Santo Domingo Este, destacó la importancia de esta obra para los Mameyes. “Ustedes no se imaginan la trascendencia de esto, no hay un hijo de ninguno de los que estamos aquí que no haya practicado aqui. Aquí practican categorías infantiles, juveniles, amateurs y al final terminan los softbolistas”.

En tanto, Junior Caba, presidente del Club de Softoblistas, señaló: “Este play es que le da vida a Los Mameyes. Estamos confiados en que el Ministerio entregará unas buenas instalaciones”.

En apoyo al deporte, Bonilla ha realizado varias obras, entre las que se destaca la construcción del Estadio Bebecito del Villar, en Bonao.

Estuvieron presentes en el acto:

En el acto, acompañaron al ministro Bonilla: Altagracia Drullard, gobernadora de la provincia Santo Domingo; Dio Astacio, director ejecutivo del Consejo de Gestión Presidencial. Además, los diputados de Santo Domingo Este Amado Díaz, Alexis Jiménez y Adalgisa Abreu.

También estuvieron Abelardo Rutinel, subdirector general del Departamento Aeroportuario; Junior Caba, presidente del Club de Sóftbol Clodomiro García Colón. también Manuel Lanfranco, miembro de la directiva del play; y el sacerdote Ronal Santiago Ramírez, de la parroquia Stella Maris, quien bendijo el inicio de reconstrucción.