Guerrero Jr. suena su primer «plakata» de la temporada 2023

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. sonó su primer cuadrangular del 2023 este jueves santo. Un estacazo que disparó a la calle una recta de 94 millas del relevista Taylor Clarke de los Reales de Kansas City a una una velocidad de 108 MPH y con una trayectoria de 389 pies de distancia.

El «plakata» de Guerrero Jr lo afianzó como la figura del desafío. El dominicano estuvo presente en dos de las tres anotaciones de su equipo, Azulejos de Toronto en el duelo. Ligó de 4-3 con cuadrangular, una empujada y dos anotaciones. Uno de dos que logró triplicar en el juego, que culminó con pizarra a favor de los canadienses 3-0.

The first #PLAKATA of 2023 for @27vladdyjr. 💥 pic.twitter.com/NjElblonoF