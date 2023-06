FIFA pidió a jugadoras mostrar sus genitales para verificar género

La exfutbolista sueca Nilla Fischer reveló en su biografía una exigencia sorprendente por parte de la FIFA durante el Mundial de 2011, que se celebró en Alemania. Según Fischer, todas las selecciones participantes tuvieron que someterse a un examen genital para demostrar que eran mujeres.

La sueca explicó que esta exigencia llegó después de que surgieran rumores de que en la selección de Guinea Ecuatorial había hombres entre los convocados.

Fischer describe el proceso en su libro ‘Jag sa inte ens hälften’ (I Didn’t Even Say Half Of It) como «humillante».

La exfutbolista sueca Nilla Fischer hizo la revelación

“Cuando me enteré de la sorprendente exigencia, eché humo. En medio de un Mundial, los peces gordos de la FIFA quieren que mostremos nuestros genitales”, relata en su libro, citado por The Guardian.

Además, según cuenta la exjugadora, se les indicó que no se afeitaran en los días previos y que luego mostraran sus genitales a una fisioterapeuta mientras un médico estaba en la habitación de espaldas a ellas.

“Nadie lo entiende. Pero hacemos lo que nos piden y nos preguntamos qué está pasando”, añade Fischer.

A pesar de lo sorprendente de esta exigencia, Fischer asegura que supuestamente estos exámenes no se volvieron a repetir y que fueron realizados únicamente durante aquel Mundial. No obstante, la exfutbolista considera que la forma en la que la FIFA se excedió con dicha petición. Y por ello cree que es por eso que ninguna de las jugadoras lo ha contado hasta ahora.