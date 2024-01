Ex prospecto con pierna amputada tras inyección abraza la vida con esperanza

Hato Mayor, RD.- Cinco años después de perder su pierna derecha por la inyección de una sustancia para animales, Miguel Pérez Peguero, de 22 años, abraza la vida con esperanza.

Miguel soñó con lanzar en las Grandes Ligas, pero cuenta que su entrenador le propuso inyectar unas vitaminas y lo que le habría colocado sería una sustancia para animales.

Todos ocurrió con una inyección que mi manager me puso. Él me dijo que me tenía que poner una vitamina, complejo B, pero resultó ser una sustancia para animales.

Miguel Pérez Peguero, ex prospecto del pitcheo.