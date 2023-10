Emilio Bonifacio asegura “ahora tenemos que defender la corona”

Santo Domingo, RD. –El capitán de los Campeones Nacionales y del Caribe, Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, se reportó este lunes a los entrenamientos del conjunto azul llevados a cabo en la antigua academia de los Rojos de Cincinnati, ubicada en Baseball City, Boca Chica.

El veterano jugador destacó el ánimo y química encontrada al integrarse a la concentración del equipo capitalino.

“El mismo ánimo con el que terminamos al ganar el campeonato, fue lo primero que vi al entrar (a los entrenamientos) y me llena de mucha satisfacción” comentó Bonifacio.

Gran parte del enfoque del Capitán en su primer día de entrenamiento fue conocer y brindar confianza a los jóvenes y nuevos jugadores del equipo, entre ellos el jardinero de los Rojos de Cincinnati, Yerlin Confidán, octava selección de los Tigres en el pasado draft.

“Simplemente trataba de conocerlo, su equipo, donde jugó, me comentó sobre su background. Le dije que estoy aquí para cualquier cosa, que no tenga miedo y que no sienta ese distanciamiento por yo ser el capitán. Trato de dar lo poquito que he aprendido” puntualizó el cinco veces campeón con los Tigres.

Bonifacio y su premio al Jugador Más Valioso en el Round Robin

Bonifacio viene de una de las más memorables temporadas de su carrera tras superar las expectativas, ganar el premio al Jugador Más Valioso en el Round Robin y conducir al conjunto azul a dejar atrás una sequía de cinco años sin obtener el título.

El capitán se refirió a su preparación física de cara a la temporada y la mentalidad que ha de adoptar para no confiarse por el hecho de haber ganado el campeonato del año pasado.

“Quien falla en prepararse se está preparando para fallar. Por poca preparación no es que luciré mal en el terreno. No controlo los resultados, lo que controlo es prepararme y estar cien por ciento para mi equipo” expresó el galardonado como el Caballero del Año.

“Mi encomienda es decirles a los muchachos que ya eso está pago. Tuvimos ocho meses para celebrar. Ahora hay que tratar de hacer lo mismo, jugar juego a juego, inning a inning, luchar cada turno sin importar el score” agregó.

La temporada 2023-24 de la Lidom arranca el próximo 19 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciben la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:15 de la noche.