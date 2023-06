Elly de la Cruz ya tiene otro récord con los Rojos de Cincinnati

Elly de la Cruz es todo un fenómeno en los Rojos de Cincinnati, su contribución ha sido espectacular para que el equipo lleve buen ritmo de competición en la MLB. Ahora hay que anotarle otro récord, está vez uno que no se lograba desde 2008.

En el triunfo de los Rojos 4-3 contra los Cardenales de San Luis, Elly de la Cruz alcanzó a embazarse en cuatro oportunidades. Convirtiéndose en el pelotero más joven en la historia de Cincinnati en lograrlo, superando a Jay Bruce que lo hizo en la temporada 2008.

Elly de la Cruz contra los Cardenales de San Luis: 3 turnos, 2 carreras, 2 hits, 1 impulsada, 2 boletos, 1 base robada, promedio .364 y un OPS de .636.

Elly de la Cruz es un fenómeno como pelotero. Desde su llegada a Las Mayores los Rojos de Cincinnati tienen récord de 4-2, algo que indica la fuerza con la que llega este joven dominicano a jugar cada partido.

De la Cruz anotó la carrera del triunfo y dio sus sensaciones contra los Cardenales… “Cada vez que no me lanzan, me da la oportunidad de contribuir cuando estoy en la base. Siempre que esté en base, podré anotar”.

Jonathan India compañero de Elly resaló su velocidad… “Cuando crucé el plato, me di la vuelta y ya se estaba deslizando… es el ser humano más rápido que he visto en un campo de beisbol”.

Los Rojos comenzarán una serie de tres partidos en la carretera contra los Reales de Kansas City, seguidamente viajaran Houston para enfrentar a los Astros por otros tres encuentros.