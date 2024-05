El dominicano Sonix buscará defender su título de GOML

El jugador profesional de Super Smash Bros, Carlos Pérez, mejor conocido como Sonix, buscara defender su título de Get On My Level (GOML) este fin de semana.

Sonix se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Smash, e Sport de lucha con plataformas de Nintendo, a nivel mundial. A finales de 2023, el dominicano pasó a ocupar el tercer lugar del ranking mundial de competidores.

El actual tercer mejor jugador del mundo se dio a conocer en el país en 2017, cuando comenzó a destacar en torneos locales. En el año 2019 comenzó a ser considerado el mejor jugador en el país y en la actualidad es colocado como el número cero de listas de mejores jugadores dominicanos.

Salto a la fama a nivel mundial tras ser campeón de Community Effort Orlando (CEO) en 2022 a pesar de caer al bracket de perdedores temprano en el torneo. Sus resultados en 2023 le permitieron escalar desde el lugar 16 hasta la cuarta posición del ranking global.

Sus victorias en torneos importantes le permitieron alcanzar el prominente lugar que ocupa entre los jugadores de Smash en el mundo.

El dominicano, conocido por utilizar al personaje Sonic, jugará en Toronto, Canadá, por el trofeo de GOML 2024.

Super Smash Bros es una saga de peleas desarrollada por Nintendo y Bandai Namco, es conocido por utilizar personajes de muchas franquicias de videojuegos. Las luchas ocurren en plataformas y para ganar se debe tirar al rival fuera de las mismas.

La última entrega de la saga, Super Smash Bros Ultimate vendió más de 30 millones de unidades a nivel mundial.