El fuerte castigo de MLB a Max Scherzer por «hacer trampa» en Mets

La MLB emitió una suspensión automática de 10 partidos para el tres veces Cy Young Max Scherzer, expulsado de su salida del miércoles ante Dodgers luego que los árbitros encontraran una presunta sustancia prohibida en sus manos.

Luego de lanzar tres entradas dominantes sin permitir anotaciones con 3 ponches y 2 bases por bolas, los árbitros revisaron a Max Scherzer después de dominar con un rodado de out al veterano J.D Martínez.

Los árbitros le dijeron a Max Scherzer que estaba fuera de juego. Luego notaron una extraña sustancia en su guante que mejoraría el agarre de las pelotas. Sin embargo, la situacion se acaloró cuando el tres veces Cy Young enfureció y estalló ante los árbitros, quienes lo expulsaron.

Max Scherzer received an ejection and automatic 10-game suspension for rosin use in today's game, and awaits trial. pic.twitter.com/HSq9ZceNo0