Dos pitchers ayudarán a Pujols a no retirarse en primera ronda de Playoffs

Cardenales de St. Louis eligió a sus dos pitchers abridores para ganar en la Ronda de Comodines de MLB Playoffs 2022 y que Albert Pujols no se retire en la primera fase de la Postemporada.

Los «Cardinals» clasificaron a Playoffs por cuarto año consecutivo. Pero en las últimas dos ediciones de la Postemporada no lograron avanzar de la Ronda de Comodines. En el 2022 enfrentarán a Philidelphia Phillies al mejor de tres juegos y, con la ventaja de jugar todos los encuentros como local en el estadio Bush, Pujols ya se sabe quiénes serán los primeros pitchers abridores.

En una temporada en la que el as de la rotación, Jack Flaherty, no pudo estar a plenitud de condiciones y con la intermitencia de Adam Wainwright, 11 victorias, 12 derrotas y una ERA de 3.71, Oliver Marmol decidió que un pitcher que no empezó la campaña 2022 con St. Louis Cardinals sea el abridor del Juego 1 vs. Phillies el viernes 7 de octubre a las 14:07 ET. ¿Respaldará a Albert Pujols y compañía?

Los 2 pitchers abridores de Cardinals para que Pujols no se retire en MLB Playoffs 2022

José Quintana será el primero de los dos pitchers que abrirán por St. Louis en el inicio de los playoffs

Albert Pujols ratificó que la temporada 2022 será la última que jugará en la MLB, así que José Quintana y Miles Mikolas serán los dos pitchers abridores de St. Louis Cardinals que harán el primer gran trabajo durante el Juego 1 (viernes 7 de octubre a las 14:07 ET) y Juego 2 (sábado 8 de octubre de 2022 a las 20:37 ET), respectivamente, para que ‘La Máquina’ no se retire en la primera ronda de los Playoffs.

Tal fue la sorpresa en el mundo de las Grandes Ligas sobre el pitcher abridor de los Cardinals para el primer juego en la Ronda de Comodines que el nombre de José Quintana se hizo tendencia en Twitter. El pitcher nacido en Colombia registró tres victorias, dos derrotas y 2.01 como porcentaje de carreras limpias en 12 aperturas con St. Louis.

Quintana le ganó la pulseada al histórico Wainwright y al sorpresivo nivel que mostró Jordan Montgomery (seis triunfos y tres caídas) cuando llegó de New York Yankees.

En el caso de ser necesario un tercer encuentro en la Ronda de Comodines contra Philidelphia Phillies, los lanzadores disponibles en los Cardenales son: Adam Wainwright, Jack Flaherty y Jordan Montgomery.