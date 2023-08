Selección nacional de baloncesto arranca bien

Buen ambiente, buen partido de la selección nacional de baloncesto. Bueno, no excelente.





El primer y único encuentro que jugará la selección nacional en el país, dentro de la preparación hacia el Campeonato Mundial que inicia en Asia el 25 de este mes, fue un escenario para observar al personal disponible, la posibilidad de llegar a una cohesión de equipo y la realidad del desempeño de jugadores que han jugado poco o nada con la selección nacional.



Aquí analizamos seis elementos a observar tras la victoria 91-84 sobre la Universidad de Memphis.

Lester Quiñónez



Que tal si comenzamos con lo mejor de la noche. Sabemos de la calidad de un jugador que como Lester Quiñónez sobresale en la G-League y recibe oportunidades en la NBA con unos de los proyectos más ambiciosos de la actualidad, los Golden State Warriors.



Pero ver en vivo la facilidad de Quiñónez para pasar, desmarcarse, encestar cerca del aro y de larga distancia, todo con la gracia de los elegidos por los duendes del talento, tranquiliza, pone a soñar y anuncia una estrella con mucha luz.

El propio Lester admitió que sintió la película. «Fue increíble, sentir el público de esa manera», dijo a CDN Deportes al final del partido. Este jugador debe ser parte integral del futuro de la selección nacional.





David Jones Jiménez



David Jones Jiménez no fue una apuesta inicial en el partido, pero el dirigente Néstor -Che- García dijo alfinal del juego: «tengo que mover para verlos a todos».



Y así surge en la segunda mitad, tras jugar solo tres minutos en el primer tiempo, un jugador de 6` 6″ con impresionante salto vertical, duro en defensa, intenso y con toque anotador.

Una revelación que reclama un puesto entre los 12 de la selección nacional como se debe hacer, utilizando en grande la oportunidad pequeña. Anotó 12 puntos con cuatro rebotes y un par de bloqueos que pararon al público.



Ataque inestable





No fue una noche perfecta para la selección nacional y no tenía que ser así. Una primera mitad de 48 puntos y con ventaja de 14, perfilaba un buen resultado. Pero los baches ofensivos, producto de desorganización en el ataque recordaron el histórico punto débil de los equipos nacionales de baloncesto: la priorización de lo individual sobre lo colectivo.

La victoria de siete puntos deja que desear si se toma en cuenta el nivel de los rivales por venir, pero demos no olvidemos que los jugadores estaban juntos por primera vez en este proceso.



Justin Minaya





El susto de la noche fue la caída que sacó a Justin Minaya de juego a inicios del tercer cuarto. El golpe enla rodilla no le impidió salir caminando (cojo pero por su cuenta) y solo resta esperar los reportes médicos.

Minaya se vio bien con seis puntos y dos asistencias en 12 minutos de juego con la selección nacional y al final de juego tenía buen semblante mientras conversaba con su padre, Omar, el primer gerente dominicano de un equipo de Grandes Ligas y el hombre firmó a Sammy Sosa. Casi na’.



Muchos dos





En la el equipo dominicano abundan los hombres pueden jugar en la posición dos, defensa tirador: Quiñónez, Rigoberto Mendoza, Jean Montero, Víctor Liz, Geraldo Suero, y el propio Jones.



Hay cama para tanta gente? por suerte varios de ellos también se desempeñan como armadores, en algunos casos, y/o delanteros pequeños, en otros. Aquí hay trabajo para el Che.





El vikingo de armador?

Rigoberto Mendoza -el vikingo- es confiable llevando y repartiendo la pelota, especialmente en períodos cortos.

Con Andrés Féliz como titular de la posición, Mendoza puede ser una ayuda, lo mismo que Montero. Este es otro trabajo para el Che que también tiene opción de abrir cupo a Gelvis Solano. «Yo me veo como Rigoberto Mendoza en la posición que me coloque el Che, disponible para armador o lo que me asigne», así respondió Mendoza una interrogante.



Eso vimos el martes con la selección nacional en un Palacio de los Deportes vistoso.