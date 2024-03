David Ortiz dice que Juan Soto le recuerda a Derek Jeter

David Ortiz dejó clara su opinión sobre la actual situación de su compatriota Juan Soto en los Yankees de Nueva York y de cara a su próxima entrada a la agencia libre.

El miembro del Salón de la Fama de la MLB estuvo en una entrevista para Deportes A&M.com. En sus declaraciones respondió sobre la cantidad de dinero que debería de pedir el outfielder en agencia libre.

«Juan Soto merece toda la plata del mundo. Es un muchacho que es mío. Yo lo quiero muchísimo. Me duele lo que diré, pero la realidad es la realidad. Llegó a una organización donde cae como anillo al dedo. Él tiene todas las cualidades para pertenecer con los Yankees», sentenció David Ortiz.

Es de recordar que Soto evitó el arbitraje salarial en 2024 al acordar por $31,000,000, la máxima cantidad de dinero para un jugador bajo contrato. Las expectativas son altas en agencia libre y, al ser cliente del agente Scott Boras, le proyectan un contrato por arriba de los $500 millones de dólares.

Por su parte, consultado sobre su llegada a los Yankees de Nueva York, el «Big Papi» comparó a Juan Soto con una de las sempiternas estrellas de los Mulos, Derek Jeter.

«Yo veo la personalidad de Juan Soto y veo a Derek Jeter. Un muchacho disciplinado, que viene de una familia que lo educó de una forma increíble. Habla inglés. No tiene un pelo en la cara, los Yankees no quieren la barba. Es perfecto para la organización, si ellos no le pagan, ¿quién lo hará? Tiene 25 años de edad, yo le doy 500 por 12 años. Si dice que no, me aparezco en Nueva York y le hago un lío», dijo David Ortiz.

Cabe destacar que el propio Derek Jeter fue uno de los que, en su momento, recomendó a los Yankees contratar a Juan Soto. Y fue uno de los primeros en darle la bienvenida al equipo cuando se hizo público el inicio de las negociaciones.

«Te veo en el Yankee Stadium» tuiteó el también inmortal del Salón de la Fama de la MLB, dedicado a Juan Soto, en esa oportunidad.