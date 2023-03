David Ortíz dice que al equipo dominicano le faltó «estar ready»

David Ortíz dejó su opinión sobre el desempeño del equipo dominicano frente a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. A juicio del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el resultado de los quisqueyanos este sábado obedece a que «no están ready (listos)».

«A los críticos, les voy a decir. ¿Saben por qué los ‘tigres’ (en referencia al equipo dominicano) no batearon? Siéntense a ver el juego antes de emitir opiniones (…) esto no es una vaina de nombre. Esto es para quien esté ready (listo). En el Clásico que ganamos lo ganamos porque fueron todos los chamaquitos que estaban jugando en invierno a jugar pelota. Estaban ready» explicó David Ortiz en un live en su cuenta en Instagram.

Asimismo, recomendó a los bateadores del equipo dominicano que representa al país en el Clásico Mundial de Béisbol, hacer contacto con la pelota y evitar buscar solo jonrones. En este sentido, sostuvo además que el equipo dominicano se vio ansioso este sábado frente a Venezuela.

Aprovechó Ortíz para salir al paso de los rumores en redes sociales que apuntan a que el desempeño del equipo dominicano en el juego se debió a que estaban en fiesta el día anterior.

«Mi hermanito José Ramírez dijo en ‘chercha’ (broma) que el equipo no bateó porque y que yo los saqué a beber el día anterior. Yo estaba en la fiesta de El Alfa. Los que dicen que yo llevé al equipo a beber que entren al live y me digan donde vieron a algún pelotero (…) los peloteros ahorita no andan en fiestas, andan en sus cuartos. Por eso no se les ve» dijo Ortiz.