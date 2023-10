Comenzó la ceremonia del Balón de Oro: Lionel Messi buscará un nuevo trofeo en París

El argentino Lionel Messi consiguió este lunes su octavo Balón de Oro, al superar al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland.

Tras recibir Su premio, Messi agradeció a la selección argentina, a su familia y la hinchada, y además tuvo un recuerdo especial para Diego Maradona, quien hoy hubiera cumplido 63 años. Este triunfo del astro argentino representa la primera vez que un futbolista recibe el prestigioso galardón jugando en un equipo fuera de Europa.

“Soy un agradecido de la carrera que tuve y que me tocó vivir. Tras haber ganado la Copa América y el Mundial me cerraron muchas cosas, como el sueño de ser campeón del mundo y de levantarme de los tropiezos. Tenía todo, pero me faltaba el más importante. Jugar al fútbol es lo que me gustó desde antes de esa foto (de pequeño con una copa) y por eso decía que estoy disfrutando, como si fueran los últimos años.