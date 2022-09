Brewers: Freddy Peralta explica razones de descanso adicional

El lanzador dominicano de los Milwaukee Brewers no abrió la serie del lunes ante Colorado y recibirá descanso adicional

No hay pánico pero todavía no está al 100%. Es lo que se puede deducir de lo que ha ocurrido con Freddy Peralta, lanzador de los Milwaukee Brewers que no realizó la salida que estaba pautada ayer lunes ante los Colorado Rockies.

El lanzador dominicano iba a iniciar el primer partido de una serie de tres encuentros contra los Rockies; pero fue sacado de la rotación del Labor Day el lunes y reasignado para hacer su salida el jueves ante los San Francisco Giants.

“Creo que el plan es estar sintiéndome bien para el jueves cuando regresemos… Me habría gustado estar en la lomita hoy (lunes) pero es lo que es”, expresó Peralta este lunes ante los medios presente.

Adrian Houser tomó el lugar de Peralta en la lomita y tiró cinco entradas de solo dos imparables y una carrera limpia para guiar; a los Brewers a una victoria 6-4 sobre Colorado.

“Creo que me he estado recuperando a veces bien entre los partidos pero los últimos dos partidos ha sido un poco más difícil para mí, especialmente durante los partidos; me canso un poco rápido, un poco de fatiga también pero aparte de eso me he estado sintiendo bien”, añadió el lanzador dominicano.

La fatiga ha tenido que ver con la decisión tomada por el dirigente Craig Counsell; y se ha descartado entonces cualquier tema relacionado con la lesión del hombro; que sufrió el dominicano que lo sacó de acción en el inicio de la temporada 2022.

“Él se está sintiendo bien en la mayoría de sus salidas”, Counsell dijo. “Entre salidas, creemos que no debemos llevarlo al punto en que en ese quinto día; entrando al día en que lanza, él debe estar listo para tirar. Ayer mientras calentaba no creímos que haya alcanzado ese punto.»

Los Brewers tienen este jueves una miniserie de dos encuentros ante los San Francisco Giant; antes de iniciar una serie durante el fin de semana ante los Cincinnati Reds.

Milwaukee se encuentra al día de hoy a 7.5 juegos de los St. Louis Cardinals, líderes de la División Central de la Liga Nacional; y están enfrascados en una batalla por meterse a puestos del Wild Card junto a los Braves, Phillies, Padres, Giants y Diamondbacks.

“Es una gran serie, las últimas dos series han sido muy importantes también, esta también, tratamos lo mejor; sé que los muchachos están dando el 100%, sin importar lo que pase tenemos que intentar ganar”, finalizó Peralta sobre lo que les espera como equipo en los próximos días.

