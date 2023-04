Nelson Cruz habla sobre volver a ser gerente en el Clásico del 2026

El veterano pelotero y ahora gerente dominicano, Nelson Cruz, habló sobre la participación de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2023. Evento donde, además de ser parte del roster como jugador activo, también se encargó de conformar dicha selección, luego de su nombramiento como gerente general hace ya varios meses.

Fue durante sus primeros días de regreso en el Spring Training que Nelson Cruz habló para la prensa en el Peoria Sports Complex, a quienes les dio sus primeras impresiones de lo vivido en la justa mundialista.

«Un gusto ver a mis compañeros de nuevo, pero definitivamente ese no era el plan. Es triste, para todo el país fue muy doloroso. Hicimos y pusimos ahí lo que pensamos que era lo correcto, lamentablemente no trabajó de la manera en que queríamos», mencionó Nelson Cruz. «Siempre orgulloso de representar a mi país y de ponerme el uniforme y hacer lo que sea para representarlo».

Nelson Cruz también habló sobre la experiencia ser el gerente de la República Dominicana en el Clásico Mundial 2023, recordando que fue parte del equipo campeón de la en el 2013 y regresó para la edición del 2017, ambas solo como pelotero.

«Definitivamente es mucho trabajo, más del que pesaba. La experiecia fue asombrosa, poder conocer a muchas buenas personas. Poder concocer qué es lo que toma crear un equipo de beisbol desde cero y levantarlo. Hablarle a los jugadores sobre negocios, llamar a los gerentes. Una experiencia muy bonita».

Finalmente, se le cuestionó a Nelson Cruz sobre regresar como gerente de la República Dominicana para el venidero Clásico Mundial del 2026, respondiendo entre risas.

«No lo sé. Esa no es mi decisión», concluyó Nelson Cruz.

Nelson Cruz expresses disappointment about Team Dominican Republic not advancing in the World Baseball Classic: “Definitely that wasn’t the plan.” pic.twitter.com/H9GMVffnVV