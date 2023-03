Nelson Cruz «Al igual que todos los dominicanos me siento muy triste»

Tras la eliminación del equipo dominicano en el Clásico Mundial, el gerente general del equipo, Nelson Cruz había guardado silencio, pero esta vez a través de un boletín de prensa decidió compartir su sentir sobre la derrota del combinado nacional.

“Al igual que todos los dominicanos me siento muy triste, con el corazón destrozado por la derrota de nuestro equipo. No era lo que esperábamos. Nuestra meta siempre fue ganar el torneo y por eso trabajamos arduamente, sin descanso. Lamentablemente, no se pudo. En mi vida, Dios marca mis pasos y acepto su voluntad sin dejar de dar la cara con responsabilidad, afirmó Cruz.