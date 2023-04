Aramis Ramírez asegura que no fue al Clásico por culpa de A-Rod

El exgrandeliga dominicano Aramis Ramírez no se quedó con nada en su entrevista concedida a Abriendo el juego. No sólo dejó entrever que «existen exaltados recientes» al Salón de la Fama de la MLB que usaron esteroides. También aseguró que no participó junto a la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009 por culpa de Alex Rodríguez.

«En 2009 yo iba a jugar para el equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol- Pero Alex Rodríguez apareció. Con Alex ahí el plan cambio inmediatanmente porque no iba a ir al Clásico Mundial de Béisbol para estar en la banca».

Aramis Ramirez: "In 2009 I was going to play for DR Team in the World Baseball Classic, but Alex Rodríguez appeared; with Alex there, the plan changed right away, because I wasn't going to go to the World Baseball Classic to be on the bench".



