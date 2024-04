Aaron Boone es expulsado de partido de los Yankees por frase de fanático

NUEVA YORK — ¿Has visto en algún momento a un manager expulsado por algo que dijo un fanático?

Aparentemente, eso fue lo que ocurrió el lunes en la primera entrada en el Yankee Stadium en el partido entre los Atléticos y los Yankees. El dirigente de Nueva York, Aaron Boone, fue expulsado por el árbitro principal del juego, Hunter Wendelstedt. El comentario que pareció provocar la expulsión vino de un espectador sentado detrás del dugout de los Yankees.

Boone le había gritado a Wendelstedt después de que el primer bateador del encuentro, el dominicano Esteury Ruiz de los Atléticos, fue golpeado en el pie derecho por un pitcheo de Carlos Rodón.

Un micrófono de la transmisión del YES Network captó la respuesta de Wendelstedt a Boone: “¿Sabes qué? No me vas a gritar. Hice lo que tenía que hacer y pregunté (al umpire de primera si Ruiz había dado swing ante el pitcheo que lo golpeó). Estoy buscando si le dio la bola. Si tienes otra cosa que decir, te vas, ¿OK?”