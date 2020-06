David Ortiz: “Yo viendo a ese muchacho ayer grabándome a mí, eso me mató”

Ortiz reaccionó entre llantos

Santo Domingo, RD.- El expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, se mostró lleno de impotencia, luego de que fuera grabado por su hijo menor de edad cuando acudió supuestamente a desalojarlo de su casa en Samaná.

Ortiz aclaró durante una videollamada realizada por CDN, que no acudió al hogar para desalojarlo, sino para culminar unos trabajos de remodelación en el lugar.

Al mantener una conversación con la conductora del programa Noticias Ahora, Ana Rossina Troncoso, el extoletero sustuvo entre llantos que observar al menor grabándolo "lo mató".

“Yo viendo a ese muchacho ayer grabándome a mí, eso me mató”. “Ver a mi hijo convertido en un enemigo mío, eso me parte el alma, yo me estoy explotando desde ayer", fueron sus palabras.

Aseguró que el menor fue manipulado por parte de su madre para que grabara el momento en que llegó junto a presuntos alguaciles y definió a su hijo como un niño muy noble.

Dijo que cuando acudió al lugar nunca se mostró en tonalidad agresiva y que muchos han querido señalarlo como una persona violenta.

“Entiendo que hay un plan contra mí, como que yo soy un ogro, yo no le hago daño a nadie", exclamó.

A mediados de la pasada semana, David Ortiz volvió a relucir en la palestra pública luego de que su expareja Fary Almánzar Fernández lo denunciara por violencia de género, situación que fue confirmada por los abogados del expelotero en el que señalaron que el conflicto se derivaba porque su cliente deseaba que esta abandonara un inmueble que le pertenece.

Por: Yennery Méndez