David Ortiz dice no acudió a desalojar a su hijo en Samaná; asegura iba a terminar trabajos en la casa

Santo Domingo, RD.- El expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, aseguró este martes que no acudió a la casa en que se encuentra su hijo en Samaná para desalojarlo, sino para culminar unos trabajos de remodelación en el lugar.

Durante una videollamada realizada por CDN al expelotero, este expresó que le había pedido a la abuela del menor que dejara la casa para terminar con los trabajos y compartir un momento con su hijo.

Dijo que nunca llegó al lugar en una tonalidad agresiva y que muchos han querido señalarlo como una persona violenta.

“Yo no soy una persona violenta. Yo no soy una persona que le gusten los abusos…soy una persona que me involucro mucho en la lucha contra esto”, indicó.

Se recuerda que ayer la expareja del expelotero lo acusó de querer desalojar a su hijo menor de edad que ocupa el lugar desde inicios de la pandemia del coronavirus en República Dominicana.

El menor transmitió en vivo el hecho a través de cuenta de Instagram, en el que se observó a Ortiz con presuntos alguaciles.

Por: Yennery Méndez