Margarita Cedeño: “El pueblo necesita que la Cámara de Diputados apruebe el estado de emergencia”

Santo Domingo, RD.- Ante el debate que se mantiene en la palestra sobre la extensión o no del estado de emergencia por cuarta ocasión, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, manifestó este viernes que el pueblo dominicano necesita que la Cámara de Diputados extienda el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, Margarita Cedeño dijo que de no aprobarse el estado de emergencia la vida de los dominicanos queda expuesta ante el virus.

“No podemos permitir que la salud y el bienestar de los dominicanos se someta al juego político”, aseveró.

“Sin el estado de emergencia sufrimos todos, se perdería el control de las cifras del coronavirus. Solo debemos ver lo que han tenido que sufrir otros países”, continuó.

Advirtió que el pueblo juzgará a los diputados que no aprueben la solicitud del Poder Ejecutivo de extensión del estado de emergencia nacional para seguir haciendo frente a la pandemia de coronavirus.

Comunicado íntegro de la vicepresidenta:

Pueblo dominicano

Nos encontramos en plena discusión para la extensión del estado de emergencia en el país, facultad que le corresponde al Congreso Nacional y que ya fue aprobada en el Senado de la República.

Lamentablemente, el momento político- electoral que vivimos, ha llevado a ciertos sectores a oponerse con fervor a la solicitud que hace el señor presidente, que no busca más que seguir cuidando del pueblo dominicano, de nuestra gente.

He querido compartir solo cinco razones por las cuales debemos pedir a nuestros Congresistas que depongan sus intereses políticos y aprueben sin más demora esta solicitud:

1- El pueblo se ha sacrificado con alto sentido patriótico. Ya van casi 3 meses cumpliendo las medidas para mantener el Coronavirus bajo control. Sería injusto echar por la borda tantos días de confinamiento y distanciamiento social. No es el momento de echar atrás todo lo logrado.

2- Este Gobierno es respetuoso del sistema democrático. La solicitud del estado de emergencia al Congreso Nacional es una muestra más del alto sentido democrático del presidente Danilo Medina y su gobierno, que siempre actúa respetando el marco legal. Ha cumplido con la Constitución y las leyes. Su accionar reconoce el rol tan importante que juega el Congreso Nacional en todo momento, pero especialmente en las grandes crisis que enfrenta la nación.

3- Los informes demuestran que las medidas implementadas han sido efectivas. La Comisión de Alto Nivel ha entregado informes periódicos al Congreso Nacional, que dan cuenta de un ejercicio prudente y diáfano en el uso de las atribuciones conferidas por el Estado de Emergencia. Se han tomado las medidas correctas y, en los casos en que se han cometido errores, han sido corregidos con rapidez.

4- Sin el estado de emergencia sufrimos todos, se perdería el control de las cifras del coronavirus. Solo debemos ver lo que han tenido que sufrir otros países. El país no ha copado sus servicios de salud gracias al buen manejo de la crisis, pero a la vez, se han tomado las medidas para que no se aplane la economía y que los sectores retornen a la normalidad paulatinamente. Vamos a evitarle ese dolor al pueblo dominicano, a la gente que ha confiado en sus autoridades para que les guíe hacia el final de esta crisis.

5- La historia les juzgará. El pueblo tendrá en cuenta sus acciones. No es momento de jugar a la politiquería. Sin un plan alternativo, cualquier bloqueo al estado de emergencia no es más que saltar por un precipicio, sin una red de protección. Si no continuamos con las medidas actuales y, por el contrario, perdemos la batalla contra el coronavirus, pagaremos un alto precio y las consecuencias se sentirán por muchas generaciones.

Ei Pueblo Dominicano tiene que continuar unido y pedirle a sus diputados y diputadas que aprueben el estado de emergencia, porque es una necesidad nacional. Si lo hacen, sería una muestra de la institucionalidad que hemos alcanzado, del respeto a las reglas de la democracia y, claro está, de amor a la gente, razón de nuestro deseo de servicio.