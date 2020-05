Pleno de la JCE conoce hoy voto en el exterior y varias propuestas de resoluciones

Santo Domingo RD.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) se reúne este viernes para conocer el tan debatido tema del voto de los dominicanos en el exterior, varios proyectos de resoluciones de las elecciones del 5 de julio, además de 9 recursos de impugnación y revisión.

La sesión del Pleno está convocada para las 10:00 de la mañana y se celebrará en la tercera planta de la sede central de la institución.

Con relación al voto en el exterior, los miembros de la JCE verán el oficio 9027 de fecha 13 de mayo de 2020, suscito por el cónsul dominicano en New York, remitiendo respuesta a consulta sobre el voto durante la celebración de elecciones en esa udad el 5 de Julio; el oficio 9028 de fecha 13 de mayo de 2020, suscito por el Cónsul Dominicano en New York, remitiendo respuesta a consulta al Estado de Nueva Jersey sobre el voto del dominicano en el exterior durante la celebración de elecciones el 05 de Julio y una comunicación de fecha 12 de mayo suscrita por varias personalidades residentes en New York relativa a las elecciones presidenciales y legislativas de julio próximo.En cuanto a los proyectos de resoluciones, el Pleno conocerá la Resolución sobre orden de los partidos en las boletas de las Elecciones Extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio del año 2020; la Resolución sobre hora de votación en las Elecciones Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio del 2020; la Resolución sobre designación de veedores de Partidos Políticos en las Direcciones de Informática y de Elecciones de la Junta Central Electoral y ratificación de la Comisión de Acompañamiento de la Junta Central Electoral sugerida por el Consejo Económico Y Social (CES) para las Elecciones Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio del año 2020.También una Resolución mediante la cual se autoriza la presencia de observador de escrutinio en los colegios electorales que serán abiertos en las Elecciones Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de Julio del 2020; la que autoriza la grabación del escrutinio en los colegios electorales que serán abiertos en las Elecciones Extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio del 2020.

Igualmente, la Resolución sobre procedimiento del cómputo electoral en las juntas electorales para las Elecciones Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio del año 2020 y la Resolución mediante la cual se autoriza la acreditación de observador por ante los centros de escáner que serán abiertos en los recintos electorales en las Elecciones Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio del 2020.

Contenido relacionado: Pleno JCE discute con principales partidos de oposición voto en el exterior

Recursos de Revisión e impugnación

Los recursos de revisión e impugnación son uno de fecha 20 de marzo de 2020, interpuesta por el señor Rogely Alfredo Marte Rosario, a la propuesta de boleta presentada en la provincia duarte a nivel de diputaciones, sometida por el Partido Revolucionarlo Moderno y admitida mediante resolución no. 38-2020, evacuada por la Junta Central Electoral en fecha 19 de marzo del año 2020.

Segundo, una comunicación de fecha 23 de marzo del 2020, suscrita por Ramón Encarnación Montero y Leónidas Antonio Soto, solicitando recurso de revisión contra la Resolución 38/2020, Comunicación de fecha 23 de marzo del 2020. suscrita por Ramón Encarnación Montero y Leónidas Antonio Soto, solicitando recurso de revisión contra la Resolución 38/2020 y una comunicación de fecha 06 de abril del 2020, suscrita por Ramón Encarnación Montero y Leónidas Antonio Soto, solicitando recurso de revisión contra la Resolución No.38-2020, en representación de Lissette Hernández Arciniega.

Tercero, una comunicación de fecha 06 de abril del 2020, suscrita por Juan Ramón Vásquez, Ramón Encarnación Montero y Leónidas Antonio Soto, solicitando recurso de revisión contra la Resolución No. 38-2020, en representación de Bienvenido Ortiz (El Primo).

Cuarto, una comunicación de fecha 22 de abril del 2020, suscrita por Fredermido Ferreras Díaz, remitiendo formar interposición de recurso de revisión de la Resolución 23/2020 dada en fecha 05 de marzo del 2020.

Quinto, una comunicación de fecha 7 de abril del 2020, suscrita por Euclides Rafael Sánchez Tavárez, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia de La Vega y Rafael Martínez Mendoza, solicitando formal recurso de revisión en contra de la admisión de la Propuesta a Diputado por la Circunscripción I de la Provincia de la Vega.

Sexto, una comunicación de fecha 23 de marzo del 2020, suscrita por Hectormy Jesús Burgos Romero, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitando revisión al listado depositado por dicho partido.

Séptimo, una comunicación de fecha 30 de marzo del 2020, suscrita por Robert Saldaña y Whenshy Wilkerson Medina Sánchez, solicitando revisión de la Resolución de la Junta Central Electoral 41-2020, del 19 de marzo del 2020, que admite la propuesta de candidatos a Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Octavo, una comunicación suscrita por Rosa María Santos, Amarilis Baret Martínez, Dhyaryelly Leany D'Aza C, Estamy R. Colón Tatis, Eutosquia H. González G., y Héctor Grullón Moronta, solicitando impugnación de candidaturas.

Noveno, una impugnación al listado de candidaturas a diputados en la Circunscripción No.1 de La Vega interpuesta por la María Magdalena Polanco contra el PRM.

Por: Darielys Quezada